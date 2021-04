Indemnités aux hôtels de Wallonie: la plateforme d'inscription des demandes ouverte jeudi

(Belga) La plateforme permettant aux hôtels de Wallonie d'introduire une demande d'indemnisation leur sera accessible à partir de jeudi à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be/fr, a indiqué mardi le ministre wallon de l'Economie Willy Borsus.

Le gouvernement de la Région Sud du pays a dernièrement décidé d'octroyer une indemnité pour le secteur hôtelier en raison de l'impact des mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise liée à la pandémie de Covid-19 en Belgique et dans le monde sur l'économie touristique. Sans être touchés par une obligation de fermeture, les hôtels sont particulièrement touchés par l'ensemble des mesures liées à la Covid-19, compte tenu de la diminution de la fréquentation touristique, de la suppression de la majorité des évènements professionnels mais également de la fermeture des restaurants. Selon le cabinet du ministre Borsus, on a constaté une baisse de près de 50 % du taux moyen d'occupation de ces établissements l'an dernier. Afin de réduire l'impact économique direct de la crise pour ce secteur, le gouvernement de Wallonie avait donc décidé d'octroyer une intervention spécifique aux indépendants et entreprises qui sont actives à titre principal dans le secteur hôtelier (code NACE 55.100). En Wallonie, on dénombre environ 450 hôtels pour une estimation d'un peu moins de 15.000 chambres. (Belga)