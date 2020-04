Indépendants, intérimaires, artistes,...: le gouvernement wallon annonce de nouvelles aides

Le gouvernement wallon s'est finalement entendu mercredi sur une extension de son indemnité de 5.000 euros à de nouveaux secteurs touchés par la crise du coronavirus. 285 millions supplémentaires ont été ajoutés à l'enveloppe initiale de 233 millions, pour un montant total de 518 millions d'euros, a annoncé l'exécutif régional.

Ce mercredi après-midi, le gouvernement wallon a fait le point sur les mesures de soutien supplémentaires dans le cadre de la crise du covid-19, ainsi que sur sa réflexion sur l'avenir de la Région. Au total, le gouvernement a annoncé 285 millions euros d'aides supplémentaires.

Parmi les premières mesures annoncées, l'élargissement de l'indemnité de 5000 euros à d'autres secteurs. La prime de 5.000 € est élargie aux secteurs comme les garagistes, les salles de spectacles, les salles de sports et de loisirs, les centres équestres ou encore les salles de cinéma. Parallèlement, une indemnité forfaitaire de 2.500 euros sera également accordée à ceux qui ont vu leur activité interrompue substantiellement en mars et en avril et qui ont bénéficié du droit passerelle.

Par ailleurs, un prêt de 45.000 euros avec un taux favorable sera prévu pour les indépendants et aux PME qui ont vu leur activité cesser. Un prêt prévu d'une durée de 5 ans. Les banques prendront à leur charge 2/3 de ce prêt; la Sowalfin le tiers restant, cette dernière garantissant également 75% du remboursement.

Le secteur de la recherche va se voir octroyer la somme de 25 millions d'euros dans sa lutte contre le coronavirus.

Des mesures ont également été prises en matière de logements, factures et concernant les CPAS.

