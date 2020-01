Informateurs royaux: Paul Magnette et Bart de Wever vont-ils prendre le relais?

Les informateurs royaux ont à nouveau réuni PS et N-VA hier, Georges Louis Bouchez et Joachim Coens pour lesquels le temps presse. Ils sont attendus demain chez le Roi pour présenter un rapport de leur mission. Ils auraient bien voulu que Paul Magnette et Bart de Wever prennent le relais en tandem. Le président du PS dit non à cette mission en duo.

Une décision qu’il devrait défendre ce matin devant les principaux mandataires de son parti, au bureau du PS, à 10h. Paul Magnette va ensuite s'exprimer officiellement. Et si les socialistes ne veulent pas d'un duo royal avec Bart de Wever, c'est parce qu’en coulisses, ils ne constatent aucune avancée dans leurs discussions avec la N-VA. Pas de progrès social, mais des propositions de réformes institutionnelles qui annonceraient une scission de la sécurité sociale.

Le président du PS associé au président des nationalistes flamands. Une mission royale serait vécue par les rouges comme une perte de temps. Alors Bart de Wever peut-il y aller seul, demander lui-même à être chargé d’une mission ? C’est le CD&V qui privilégie ce scénario. Les dirigeants de la N-VA y réfléchissent ce matin. Ils trancheront lors d’un bureau de parti. Ce week-end, le CD&V a retapé sur le même clou, comme il le fait depuis 8 mois : il n'ira pas dans un gouvernement sans la N-VA.

La formation (hypothétique) du gouvernement fédéral ressemble de plus en plus à un bras de fer. Entre les centristes flamands et les socialistes francophones.