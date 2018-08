Infrabel sensibilise les festivaliers du Pukkelpop au danger de traverser les voies

(Belga) Comme chaque année, Infrabel profite de la saison des festivals pour sensibiliser au danger du trespassing, soit la circulation illicite sur les voies ferrées, annonce le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Après Dour et le Suikerrock à Tirlemont, la campagne "Jump" fait étape au Pukkelpop qui ouvre ses portes mercredi à Kiewit (Hasselt).

Sur le site du "Camping Chill", Infrabel a installé un trampoline sur lequel les festivaliers seront invités à effectuer leur plus beau saut. Celui-ci sera ensuite immortalisé dans un montage recréant le symbole d'interdiction de circuler sur les voies. Les participants seront invités à partager la photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #NoTrespassing. Les festivaliers pourront aussi signer un mur, s'engageant à ne (plus) jamais circuler illicitement sur les voies. Lors du premier semestre 2018, 415 signalements de trespassing ont été répertoriés, contre 410 lors de la même période en 2017. Un mort et deux blessés graves sont à déplorer. (Belga)