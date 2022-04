Inondations en Afrique du Sud: les recherches s'intensifient

(Belga) Cinq jours après le début des inondations dans l'est de l'Afrique du Sud, les recherches de disparus dans le chaos des destructions se sont intensifiées vendredi, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuisant. Au moins 55 personnes sont encore recherchées, alors que le dernier bilan officiel fait état de 395 décès.

L'armée avec des hélicoptères et plus de 4.000 policiers ont été déployés. Les autorités craignent que les nouvelles intempéries attendues durant le week-end ne ralentissent encore les opérations de secours, déjà difficiles à cause des dommages aux infrastructures. L'opérateur public de transport, Transnet, a déclaré progresser dans la réparation des principaux axes. Le ministre des Transports a affirmé que la priorité serait mise sur la réhabilitation des ponts. Quelque 4.000 maisons ont été rasées, plus de 13.500 endommagées, mettant des milliers de gens à la rue, selon le ministère du Logement. Des hébergements d'urgence ont été ouverts mais la place manque. Certains dorment depuis plusieurs jours sur des chaises ou des bouts de carton posés à même le sol. Dans certaines zones, l'eau et l'électricité sont coupées depuis lundi. Des pillages ont été signalés. La région avait déjà connu des destructions massives en juillet lors d'une vague inédite d'émeutes et de pillages.