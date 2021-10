Inondations: les véhicules non-assurés seront aussi indemnisés, voici dans quelle mesure

Dans le dossier des inondations, la Région wallonne avait promis d’intervenir financièrement auprès des personnes sinistrées. Depuis ce mercredi après-midi, c’est officiel, les dossiers peuvent être introduits. Assurés et non-assurés seront indemnisés, garantit Elio Di Rupo. Le Ministre-président de la Wallonie était l’invité de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley.

Entre 5 et 6.000 foyers n’étaient pas assurés au moment des inondations mais tous seront indemnisés. Si les autorités ont d’abord travaillé avec les personnes assurées, le tour de non-assurées arrive. "Nous avons dit, dès les premières heures, que nous serons aux côtés de toutes les personnes sinistrées. Nous ne laisserons personne sur le bord du chemin", a rappelé Elio Di Rupo ce jeudi au micro de Fabrice Grosfilley.

Le Ministre-président du gouvernement wallon affirme que les personnes qui n’étaient pas assurées seront indemnisées "à raison de 50% des dégâts" pour ce qui est des bâtiments. "Et le contenu et les meubles jusqu’à 10.000 euros", ajoute-t-il.

Les véhicules sinistrés non-assurés seront indemnisés

Pour ce qui est des voitures sinistrées, on estime qu’entre 6 et 7.000 véhicules non-assurés ont été victimes des inondations. Les propriétaires qui ne disposaient pas d’omnium ne seront cependant pas oubliés. Il existe plusieurs barèmes, mais là encore, ils seront indemnisés à hauteur de 50% de la valeur de leur véhicule. "Nous avons prévu que nous pouvions aller jusqu’à 15.000 euros pour les camionnettes, 10.000 euros pour les voitures et 5.000 euros pour les motos", détaille Elio Di Rupo.

Mais ne voit-on par derrière ces indemnisations une incitation à ne plus s’assurer à l’avenir ? Non, répond le Ministre-président wallon. "C’est pour cela qu’on fait une indemnisation à 50%, précise-t-il. Je crois que s’ils sont sans assurance, c’est qu’il y a des raisons financières. Et en plus, après le drame, ne rien faire, c’eût été inhumain."

Les dossiers peuvent être introduits

Ce geste est donc fait par humanité mais "bien entendu, nous n’intervenons pas comme pour les assurés, à 100% d’indemnisation en fonction des dégâts", insiste-t-il.

Si vous vous trouvez dans ce cas de figure, sachez que le fond des calamités est aujourd’hui opérationnel. "Les moyens financiers ont pu être dégagés, la publication au Moniteur a eu lieu, donc tout qui le souhaite peut introduire un dossier. Que ce soit les pouvoirs locaux, les entreprises, grands, moyennes ou petites, nous entendons aider tout le monde. Nous voulons sortir de ce cauchemar", conclut-il.