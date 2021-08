Inondations: "Reconstruire à l'identique n'est ni souhaitable ni raisonnable"

(Belga) Les bourgmestres des 14 communes du GREOVA (Groupement régional économique Ourthe-Vesdre-Amblève) ont rencontré ce vendredi après-midi au sein des locaux de l'administration de Chaudfontaine Willy Borsus, le ministre wallon en charge du Commerce. Le but: lancer des pistes pour aborder la période "post-inondation".

Durant la réunion, certains des maïeurs ont eu des mots durs pour décrire ce qu'ils ont vécu durant les inondations survenues à la mi-juillet, d'autres ont exprimé leurs craintes et leur colère. C'était aussi pour eux l'occasion de mettre en exergue des besoins administratifs ou financiers. Tous se sont accordés pour dire qu'il fallait reconstruire les quartiers touchés mais pas n'importe comment non plus. "Déplacer des quartiers entiers ne semble pas raisonnable ou souhaitable", a ainsi acquiescé le ministre, "reproduire à l'identique n'est ni raisonnable ni souhaitable non plus, il faut désormais travailler sur la perméabilisation des surfaces, sur la capacité des sols à absorber plus de volumes d'eau de manière considérable". (Belga)