Inondations: "Sur 36 communes impactées, on a identifié 24.000 bâtiments sinistrés"

Selon un bilan provisoire, 3.600 habitations ont été partiellement détruites ou complètement détruites pour 400 d’entre elles par les inondations de la mi-juillet, a affirmé le ministre wallon du Logement et des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, au micro de Fabrice Grosfilley ce vendredi matin.

"On a une extrapolation des chiffres du croisement de données que les bourgmestres nous livrent à travers le commissariat ou avec les assurances", a indiqué le ministre wallon du Logement et des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, au micro de Fabrice Grosfilley ce vendredi matin. L’invité de 7h50 a détaillé les chiffres connus à ce stade en ce qui concerne les dégâts matériels causés par les inondations.

On le sait, les inondations du mois de juillet ont fait énormément de dégâts et ont endommagé des dizaines de milliers de bâtiments. Selon un bilan provisoire, on parle actuellement de 40 à 45.000 bâtiments touchés par la montée des eaux. "A travers toute la Wallonie, 209 communes ont été impactées", a-t-il dit avant de préciser que parmi les neuf communes les plus impactées – comme Trooz, Chaudfontaine ou encore Liège et Rochefort – "3.600 bâtiments ont été partiellement détruits ou détruits totalement, pour 400 d’entre eux."

Vous voyez l’ampleur du défi ?

Sur les 209 communes impactées, certaines l’ont été de façon importante à modérée. "36 communes ont été identifiées, à ce stade, comme très impactées ou moyennement impactées." On parle alors 24.000 bâtiments sinistrés dans ces communes. "Vous voyez l’ampleur du défi ?", a commenté Christophe Collignon.

Pour reloger toutes ces personnes sinistrées, "250 logements vont être acquis sur le marché" pour un budget total de 40 millions d’euros, a-t-il informé. Mais difficile, à ce stade, pour le ministre d'estimer le nombre de personnes qui n'ont pas retrouvé un logement. "Certains ont retrouvé des logements provisoires dans les familles, mais pas encore pour du long terme, dit le ministre. "Les chiffres définitifs, on les verra dans quelques mois voire quelques années." Face à l'ampleur des besoins, le ministre Collignon a décidé d'octroyer une dotation complémentaire de 30 millions d'euros sur ses crédits, en plus des 5 millions déjà engagés, aux communes et provinces affectées ainsi qu'aux services des gouverneurs.