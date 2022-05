Inondations Wallonie: 25 millions pour l'acquisition de biens immobiliers et pour travaux

(Belga) Le gouvernement wallon a décidé d'octroyer 25 millions d'euros aux villes et communes désireuses d'acquérir des biens sinistrés ou problématiques du point de vue de la gestion des risques liés aux inondations de juillet 2021, indique-t-il jeudi dans un communiqué.

Ce montant sera réparti de façon égale entre les neuf entités communales les plus touchées, hors territoire de la Communauté germanophone (Chaudfontaine, Esneux, Liège, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz et Verviers), sous la forme d'un droit de tirage afin de financer des acquisitions et la réalisation de travaux de démolition subséquents. Les communes bénéficiaires doivent adresser leur demande de financement pour le 1er octobre prochain au plus tard. (Belga)