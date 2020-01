Inscrire vos enfants en secondaire: voici la procédure à suivre

Non, le décret inscription n’est pas supprimé, pour la rentrée prochaine. Si le gouvernement a l’intention de réformer la procédure, les changements ne seront pas prêts, pour la rentrée de septembre 2020.

C’est aujourd’hui que tous les parents d’enfants de 6ème primaire doivent avoir reçu les formulaires d’inscription, pour la future école secondaire de leur enfant. Contrairement à une rumeur, qui circule dans de nombreuses sorties d’école, la procédure reste donc inchangée, pour les prochaines inscriptions en 1ère secondaire.

La procédure reste donc :

1) réception du questionnaire unique, par tous les parents concernés, jusqu’à aujourd’hui.

2) Remise de ce formulaire complété à partir du 10 février, dans la première école de leur choix. La date de remise du questionnaire n’a aucune influence, sur les chances d’obtenir l’école de son choix.

3) Ensuite, les places seront attribuées en fonction de critères : d’abord si l’enfant a des frères, des sœurs, ou un parent dans l’établissement, il est prioritaire. Ensuite, entrent en ligne de compte : la distance entre le domicile et les écoles, un éventuel partenariat entre l’école primaire suivie et l’école secondaire où l’enfant veut entrer,…

4) Au printemps, tous les parents seront informés du classement de leur enfant (s’il obtient d’office une place dans l’école de son 1er choix, ou s’il est temporairement inscrit dans l’un de ses choix suivants….). Un classement qui peut encore évoluer jusqu’en septembre, (en fonction des échecs d’enfants en 6ème primaire, de la variation de places dans les écoles,…)

Les objectifs principaux du décret inscription sont de garantir une procédure claire, une égalité de traitement pour les enfants de Belgique francophone, alors qu’il y a parfois plus de demandes que de places disponibles, pour certaines écoles. Et de favoriser une part de mixité dans les classes, pour lutter contre l’échec scolaire.

Quand le nouveau décret inscription sera appliqué?

Au plus tôt pour la rentrée de septembre 2021, mais il n'y a pas encore de calendrier fixé, pour y arriver.

Principal changement annoncé, dans le futur décret : il sera plus adapté, aux différences, entre les régions, les "bassins scolaires". C’est-à-dire que les critères d’attributions des places ne seront plus identiques d’Arlon à Bruxelles. On tiendra mieux compte de la réalité des campagnes par rapport aux villes par exemple.

L’inscription se fera toujours sur base d’un formulaire unique d’inscription, un des objectifs restera d’avoir une part de mixité sociale (20% d’élèves de milieux précarisés) dans les classes, et les enfants qui ont un frère, une sœur ou un parent dans l’établissement secondaire demandé seront toujours prioritaires.

Ça veut dire qu’il faudra remettre ce formulaire à partir du 10 février, dans la première école de leur choix. La date de remise du questionnaire n’a aucune influence, sur les chances d’obtenir l’école de son choix.

Ensuite, les places seront attribuées en fonction de plusieurs critères : d’abord si l’enfant a des frères, des sœurs, ou un parent dans l’établissement, il est prioritaire. Ensuite, entrent en ligne de compte : la distance entre le domicile et les écoles, un éventuel partenariat entre l’école primaire suivie et l’école secondaire où l’enfant veut entrer, …