Intempéries: de nombreux appels passés aux pompiers de Bruxelles

(Belga) Des nombreux appels ont été passés jeudi en fin de journée aux pompiers en raison des fortes pluies tombées en fin de journée sur la capitale. Les communes les plus touchées sont Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Uccle, Evere et Saint-Gilles dans une moindre mesure, indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le nombre d'appels téléphonique n'est pas encore connu.

"Nous avons reçu beaucoup d'appels pour des interventions et travaillons actuellement avec une liste d'attente, en donnant la priorité aux cas urgent. La majorité des interventions porte sur des branches arrachées, des arbres déracinés tombés sur la voie publique et qui ont endommagé des véhicules en stationnement, des avaloirs bouchés, des caves inondées et des morceaux de façades tombés sur la chaussée. Le nombre d'appels baisse progressivement mais nous craignons une deuxième vague d'intempéries dans le courant de la soirée", explique Walter Derieuw. Seul le tunnel Vleurgat en direction de la Cambre est encore fermé, précise Bruxelles-Mobilité. (Belga)