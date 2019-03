Intempéries: déjà une centaine d'interventions dans le Hainaut occidental

(Belga) Les services de secours de Wallonie picarde sont déjà intervenus à une centaine de reprises ce dimanche à la suite des dégâts causés par la tempête qui frappe depuis ce matin le Hainaut occidental. On ne déplore aucun blessé.

"Les premiers appels pour des interventions ont commencé ce matin vers 08h00. Les équipes sont actuellement sur le terrain aux quatre coins de Wallonie picarde. A 13h30, on en était à une centaine d'interventions. Fort heureusement, à cette heure, on ne déplore aucun blessé", indique le major Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours de Wallonie picarde (Hainaut occidental). En début de matinée, les pompiers sont intervenus à une trentaine de reprises pour des arbres et branches entravant la circulation, notamment sur la E42 à Vaulx (Tournai) mais aussi dans les localités d'Ath, Flobecq et Bernissart. Les interventions ont aussi porté sur des câbles électriques couchés au sol, ce qui a nécessité la venue d'Ores sur place. Après une période d'accalmie, les bourrasques de vent repris de plus belle vers 11h30. Les rafales ont frappé la région du Tournaisis, où des petits chapiteaux et des tonnelles se sont envolés, mais aussi les régions d'Ath et de Basècles. Peu avant 14h00, les vents tempétueux frappaient toujours le Hainaut occidental. (Belga)