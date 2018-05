Intempéries en région liégeoise: une centaine d'interventions pour les pompiers

(Belga) Les violentes intempéries de mardi après-midi ont causé de nombreux dégâts en région liégeoise, ont indiqué mercredi matin les pompiers de Liège qui sont intervenus près d'une centaine de fois.

Il était près de 14h30 quand une pluie diluvienne s'est abattue mardi sur l'ensemble de la région liégeoise. Et si Esneux a été particulièrement touchée par les orages qui ont suivi, d'autres communes ont également dû faire face à quelques dégâts. Sous la pression de l'eau, plusieurs avaloirs se sont soulevés et ont été bouchés, provoquant directement des inondations à Grâce-Hollogne, Flémalle et au centre-ville de Liège. "Aux Awirs, le ruisseau est même sorti de son lit", ont précisé mercredi matin les hommes du feu liégeois qui ont procédé à une centaine d'inventions, principalement des pompages de caves, durant la journée et la soirée de mardi. Les derniers pompiers sont rentrés à la caserne aux alentours de 0h30. (Belga)