Intempéries - Encore des perturbations sur le rail mercredi matin

(Belga) Les orages survenus sur le pays mardi soir ont encore des répercussions mercredi matin notamment sur le rail. La circulation était toujours interrompue entre Ans et Waremme à cause d'un arbre sur les voies à Bleret, ainsi qu'entre Mol et Balen et entre Bilzen et Tongres, a indiqué un porte-parole d'Infrabel. Le trafic des trains a par contre repris normalement entre Louvain et Landen, peut-on lire sur le site internet de la SNCB.

Des arbres sur les voies perturbent la circulation entre Waremme et Ans et entre Bilzen et Tongres. La SNCB prévoit de mettre en place des bus pour effectuer la navette. Les perturbations entre Mol et Balen sont dues à un train qui doit être remorqué. Le personnel d'Infrabel était sur le pont toute la nuit pour évacuer les arbres et les branches tombées sur les rails ainsi que pour des réparations et contrôles. (Belga)