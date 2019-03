Intempéries - Le trafic ferroviaire a repris entre Ostende et Bruges et entre Bruges et Gand

(Belga) Le trafic ferroviaire, interrompu dimanche en début d'après-midi en raison du vent, a repris vers 18h15 entre Ostende et Bruges et entre Bruges et Gand, indique le gestionnaire du réseau Infrabel.

Les trains vers Anvers Central, Anvers-Berchem et entre Anvers et Essen ont également repris du service. Par contre, la circulation entre Gand et Bruxelles, entre Malines et Kontich ainsi que sur plusieurs lignes locales en Flandre est toujours à l'arrêt, a précisé Infrabel. (Belga)