Intempéries: Les activités de la Cellule d'Appui Fédérale (CAF) prolongées jusqu'à la mi-novembre

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a décidé, en concertation avec le ministre-président wallon Elio Di Rupo, de prolonger les activités de la Cellule d'Appui fédérale (CAF) jusqu'à la mi-novembre, a annoncé son cabinet mercredi dans un communiqué. Cette décision fait suite à une réunion d'évaluation qui s'est tenue le 15 septembre.

"La situation est encore précaire dans certaines communes. Les services fédéraux de secours poursuivront donc leur travail dans les semaines à venir. La protection civile continuera, par exemple, à pomper les citernes à mazout endommagées de particuliers et de services publics. Elle se chargera également de nettoyer les berges, en collaboration avec la Défense. En outre, si nécessaire et à la demande de la Cellule d'Appui fédérale, la police fédérale viendra en renfort des zones de police locales pour sécuriser les quartiers et les sites de stockage les plus touchés. De plus, la police fédérale continuera d'effectuer des vols en hélicoptère et de drones, afin de mieux identifier les éventuels dangers de futures intempéries dans les zones sinistrées", a détaillé le cabinet Verlinden. La Cellule d'Appui fédérale (CAF) a été créée au sein du Commissariat spécial à la Reconstruction pour stimuler la coordination de l'aide fédérale sur le terrain à la suite des intempéries qui ont frappé la Belgique à la mi-juillet.