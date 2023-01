Conditions glissantes sur nos routes: trois provinces wallonnes particulièrement concernées

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde dimanche matin contre des conditions glissantes sur les routes surtout dans les provinces de Liège, du Limbourg, de Namur et du Luxembourg.La circulation pourrait en outre être encore perturbée dans les régions concernées par la neige. L'avertissement jaune est valable depuis 05H00 jusqu'à 20H00 dimanche. L'IRM annonce que sur le réseau routier de ces provinces des plaques de glace peuvent encore se former "en raison de l'eau de fonte qui regèle ou de la neige durcie".

Dans les régions avec une épaisse couche de neige, surtout en Ardenne et en Campine, la circulation peut d'ailleurs être à nouveau perturbée. L'institut prévoit encore parfois de légères chute de neige, surtout dans l'est du pays. "Sur les hauteurs de l'Ardenne, ces chutes de neige seront parfois plus intenses et une couche supplémentaire de 1 ou 2 cm en 6 heures est prévue, voire quelques cm de plus dans les Hautes Fagnes", annonce l'IRM.

Des épaisseurs de neige de l'ordre de 1 à 4 cm sont attendues jusqu'à dimanche soir à Liège, de 0 à 2 cm en province de Luxembourg et de Namur, et de 0 à 1 cm dans le Limbourg. En matière de circulation, la police fédérale de la route annonce dimanche matin un accident sur la N25 à hauteur de Court St-Etienne en direction de Nivelles. Le passage y difficile et la situation dangereuse. Un véhicule est aussi en panne dans un échangeur de l'E411 à hauteur de Leonard en direction de Zaventem. La bande de gauche y est obstruée.