Intempéries - Routes et caves inondées à Gosselies et Thiméon, coulée de boue à Viesville

(Belga) Un orage violent a frappé le nord de Charleroi, ce jeudi soir. Une dizaine de caves ainsi que plusieurs routes ont été inondées à Gosselies et Thiméon (Pont-à-Celles) et une coulée de boue est survenue à Viesville (Pont-à-Celles).

Un orage particulièrement violent et accompagné de pluies diluviennes s'est abattu sur la région de Charleroi, jeudi en début de soirée. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis pour plusieurs interventions. A Gosselies, la chaussée de Courcelles a été inondée et l'eau s'est engouffrée dans une dizaine de caves. A Thiméon, des dégâts similaires ont été enregistrés dans les rues d'Azebois, Jean Lorette et Abbé Offlain. A Viesville, une coulée de boue est survenue rue de Thiméon. (Belga)