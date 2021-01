Interdiction de voyages à l'étranger: les contrôles seront nombreux en province de Liège

C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur l'interdiction de quitter la Belgique pour des raisons non essentielles. Cette mesure, décidée vendredi dernier, sera d'application jusqu'au 1er mars et empêchera donc les Belges de partir en vacances à l'étranger au Carnaval. Pour faire respecter cette mesure, les contrôles de police seront nombreux, en particulier dans la province de Liège voisine de deux pays, les Pays-Bas et l'Allemagne. "Il y aura de nombreux contrôles des forces de police à la fois locales et fédérales. C'est logique. Pour faire respecter une norme, il faut faire des contrôles", a confirmé Hervé Jamar, le gouverneur de la province de Liège ce matin sur Bel RTL.

En plus d'opérations régulières, il y aura des opérations plus fortes lors de dates-clés, a prévenu le gouverneur. Les policiers vérifieront les déclarations sur l'honneur que tout Belge qui quitte le pays doit remplir. Auront-ils les moyens de contrôler celles-ci ?, a demandé le journaliste politique Fabrice Grosfilley.

"On peut voir très vite si les gens essaient de contourner la règlementation. Si vous allez voir votre mère à Maastricht et que vous montrez votre déclaration, il n'y aura pas de problème. Maintenant si vous dites que vous allez à des funérailles et que vous avez deux skis sur le toit...", a répondu Hervé Jamar.