Invasion de l'Ukraine - Action de solidarité avec l'Ukraine à Mons

(Belga) Plusieurs dizaines de citoyens de la région de Mons-Borinage se sont rassemblés vendredi dès 18 heures sur la Grand-Place de Mons pour exprimer leur solidarité avec l'Ukraine.

L'action, qui voulait souligner le caractère "totalement injustifié de l'invasion russe" était organisée à l'initiative des plusieurs associations locales. Les militants ont notamment demandé l'arrêt immédiat de tous les bombardements et le retrait de toutes les troupes russes d'Ukraine. Ils ont souhaité l'ouverture de toutes les frontières aux réfugiés d'Ukraine "comme elles devraient l'être pour tous les réfugiés, quelle que soit leur provenance". "Notre action est menée par des associations qui oeuvrent pour la paix, le développement, la solidarité", a indiqué Freddy Mathieu au nom des organisateurs. "Nous voulons dire non à la guerre, à l'escalade du conflit en Ukraine. Nous voulons demander que l'accueil des Ukrainiens se fasse dans de bonnes conditions, rappeler le droit de tous à l'asile. Notre action a pour but, aussi, de canaliser les énergies qui veulent venir en aide aux personnes réfugiées." (Belga)