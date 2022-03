Invasion de l'Ukraine - Circulaire aux autorités locales sur le contrôle des familles candidates à l'hébergement

(Belga) La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi ont envoyé vendredi une circulaire aux bourgmestres et chefs de corps entre autres, à propos des modalités de contrôle des familles candidates à l'hébergement des personnes fuyant l'Ukraine.

Depuis le début du conflit, plus de 11.000 familles ont proposé, par le biais du circuit encadré par les autorités, d'héberger chez elles des personnes fuyant le conflit. La gestion de ces places d'accueil relève de la responsabilité des entités fédérées. Les différents niveaux de pouvoir unissent cependant leurs forces afin gérer cette situation de la manière la plus sûre possible, ont-ils indiqué vendredi soir par voie de communiqué. Afin de prévenir les abus et l'exploitation, les trois membres du gouvernement fédéral disent ainsi miser sur la sensibilisation par l'intermédiaire des médias sociaux, de la page web www.info-ukraine.be, des représentants de l'Office des Étrangers dans le centre d'enregistrement, des centres d'accueil pour les familles en fuite et du service des Tutelles pour ce qui concerne les mineurs étrangers non-accompagnés. "Les autorités locales doivent demander à tous les membres majeurs des familles candidates à l'hébergement un extrait du casier judiciaire ou l'autorisation de le consulter", ont-ils ajouté. Les autorités locales et les entités fédérées sont en outre chargées de contrôler l'infrastructure d'hébergement des personnes en fuite et les normes de sécurité, de salubrité, de qualité et/ou d'équipement du lieu d'hébergement. Toute personne chargée par une autorité compétente d'une mission dans le cadre de l'hébergement et l'assistance des personnes en fuite est quant à elle tenue de signaler à la police tout fait indiquant un risque pour l'intégrité physique des personnes en fuite. La police procédera alors à un contrôle approprié. (Belga)