Invasion de l'Ukraine - L'espace aérien belge fermé à partir de minuit à tous les avions russes

(Belga) "A partir de minuit, heure belge, tous les avions russes, y compris privés, sont interdits de survol du territoire belge", indique dimanche soir le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, sur Twitter.

Plus tôt dans la journée, la Belgique, à l'instar de nombreux autres pays occidentaux, avait annoncé sa décision de fermer son espace aérien aux appareils russes en représailles à l'invasion de l'Ukraine. On ignorait toutefois quand cette mesure entrerait en vigueur. L'espace aérien belge sera donc fermé à tous les avions russes, y compris les jets privés, dès minuit et jusqu'au 28 mars, une date qui pourra être revue en fonction de l'évolution de la situation. (Belga)