Invasion de l'Ukraine - La diplomatie ukrainienne critique la politique de l'Allemagne envers Moscou

(Belga) Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a critiqué l'Allemagne pour sa politique à l'égard de la Russie. Lors d'une participation à un débat politique sur la chaîne allemande ARDdimanche, M. Kuleba a accusé l'Allemagne d'avoir contribué à la situation actuelle de la Russie.

L'Ukraine espère par conséquent que Berlin va dès lors en faire assez pour stopper la Russie dans son invasion de l'Ukraine, a ajouté le diplomate. Décrivant l'Allemagne et la Russie comme des "pays partenaires", M. Kuleba a affirmé toutefois escompter que l'Allemagne aide l'Ukraine à obtenir assez d'armes pour se défendre, à punir la Russie avec des sanctions supplémentaires et soutienne l'Ukraine dans sa demande d'accession à l'UE. Le ministre des Affaires étrangères a reconnu que l'accession au bloc serait un long processus mais a insisté que l'Ukraine appartenait à l'Europe, ajoutant qu'avec l'Ukraine en son seing, l'Europe serait plus sûre. M. Kuleba a aussi averti que le président russe, Vladimir Poutine devait être arrêté car l'Ukraine n'allait pas être sa seule cible. (Belga)