Invasion de l'Ukraine - Le centre du Heysel va proposer un système de prise de rendez-vous en ligne

(Belga) Le centre d'enregistrement des réfugiés ukrainiens ouvert lundi sur le plateau du Heysel proposera un système de prise de rendez-vous en ligne dès la semaine prochaine afin d'éviter les longues files d'attente, indique l'Office des étrangers jeudi.

En plus de ce système en ligne, "le nombre de guichets passera de 42 à 66 dans les prochains jours, si tout le matériel nécessaire est disponible", a précisé le directeur général de l'Office des étrangers, Freddy Roosemont. Cela devrait permettre d'effectuer plus de 3.000 enregistrements par jour. Depuis l'ouverture du centre lundi, des abris et des tentes ont été placés devant l'entrée en cas d'intempéries. Des toilettes supplémentaires sont également prévues. Mercredi, 1.780 réfugiés ukrainiens ont été enregistrés au Heysel, portant leur nombre en Belgique à près de 11.500. (Belga)