Invasion de l'Ukraine - Le président du PTB favorable à des sanctions ciblées contre Poutine et les oligarques

(Belga) Le président du PTB a plaidé samedi pour des sanctions ciblées contre le président russe Vladimir Poutine et contre les oligarques russes, ainsi que pour des initiatives diplomatiques dans le contexte de la guerre en Ukraine.

"Nous payons le prix fort des conséquences de la guerre en Ukraine. Car aujourd'hui, ce ne sont pas Poutine et sa clique qui paient le prix des sanctions, mais la classe travailleuse. Gazprom et Poutine continuent d'encaisser des bénéfices grâce à l'augmentation des cours", a-t-il déclaré lors de la nouvelle édition de ManiFiesta, le rassemblement politique et festif du parti d'extrême gauche, organisé à Ostende. Raoul Hedebouw a jugé qu'en même temps, d'autres, comme les multinationales américaines, productrices de gaz de schiste "continuent aussi de s'engraisser. Pas étonnant que dans l'establishment US il y ait de l'enthousiasme pour cette guerre. Sans parler des multinationales de l'armement... Et qu'on arrête de me parler de droits de l'Homme et de guerre juste ou pas. Quand il a été question de bombarder l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le Yémen? qui, parmi tous ces gens, se sont inquiétés des droits de l'Homme?" Face au danger pour la paix dans le monde, le président du PTB estime qu'un "fort mouvement pour la paix en Europe" est nécessaire pour "obliger nos gouvernements à arrêter de se mettre à la remorque de l'impérialisme américain et tendre la main aux autres peuples du monde, pour la paix et la sécurité de toutes et tous".