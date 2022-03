Invasion de l'Ukraine - Le SPF lance une campagne de prévention pour éviter l'exploitation des réfugiés ukrainiens

(Belga) Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a lancé mardi une campagne de sensibilisation à l'égard des réfugiés ukrainiens en Belgique afin d'éviter qu'ils ne soient victimes d'exploitation et de traite des êtres humains.

Un document d'information en anglais, ukrainien et russe a été préparé par le Service public fédéral afin de sensibiliser et d'orienter, si nécessaire, les réfugiés vers des organisations spécialisées pour l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des victimes de la traite et du trafic des êtres humains. Différentes questions du type "Êtes-vous forcé de travailler à l'endroit où vous logez ?" ou "Avez-vous peur des personnes avec qui vous vivez ou pour qui vous travaillez ?", mettent en évidence les situations potentiellement vécues par les réfugiés ukrainiens. S'ils se reconnaissent dans les situations problématiques évoquées dans le formulaire, ils sont invités à faire appel aux centres nationaux pour la traite et le trafic des êtres humaines comme PAG-ASA (02/511 6464), Payoke (03/201 16 90) et Sürya (04/232 40 30). En cas de danger immédiat, ceux-ci doivent prendre contact avec les services de police au numéro 101. (Belga)