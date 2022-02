Guerre en Ukraine: les réactions du PTB et du Vlaams Belang à la Chambre créent l'émoi

L'intervention du PTB en séance plénière de la Chambre à propos de l'agression de l'Ukraine par la Russie a suscité jeudi la réprobation d'une partie de l'assemblée. Les communistes ont mis en cause la responsabilité des États-Unis et de l'OTAN mais aussi de l'Ukraine dans la crise qui touche le continent européen. Contrairement aux autres groupes politiques, ils n'ont pas applaudi la déclaration du Premier ministre.

Nabil Boukili a exprimé la condamnation par son parti de l'"intervention militaire russe" mais alors que les autres partis ont imputé la responsabilité des événements au président russe Vladimir Poutine, le député a énuméré une série décisions qui ont mené, selon lui, à cette situation actuelle, notamment les retraits américains d'accords internationaux, le refus de l'Ukraine d'accorder un statut d'autonomie aux régions séparatistes ainsi que l'"expansion continue de l'OTAN vers l'Est perçue par la Russie comme une menace". Plusieurs députés ont exprimé leur indignation durant l'intervention du député.

Les propos du Vlaams Belang qui a insisté sur une modération des sanctions pour éviter des effets néfastes sur l'économie flamande ont également heurté.

"Quand, aujourd'hui, hors de toute dignité, j'entends un parti dire que ce sont les Etats-Unis les agresseurs et les coupables de l'agression ignoble de la Russie sur l'Ukraine, j'en frémis", a lancé Christophe Lacroix (PS). "Je dis aux Zemmour, PTB et autres Vlaams Belang: honte sur vous, regardez ce qui s'est passé en Crimée et ce qui se passe aujourd'hui", s'est exclamé Samuel Cogolati (Ecolo-Groen). "Mettre un stop à la politique violente de Poutine est une nécessité".