Des individus condamnés toujours en poste à la Défense. "On sera intransigeant", dit la ministre de la Défense Ludivine Dedonder

Fabrice Grosfilley a reçu Ludivine Dedonder, la ministre de la Défense, dans "L'Invité de 7h50" de la Matinale de Bel RTL. Elle a notamment évoqué le combat contre l'extrémisme chez les militaires.

Depuis l'affaire Jurgen Conings, le problème de l'extrémisme dans l'armée belge a été mis au grand jour. Au début du mois, une vague de perquisitions visant quatre militaires pour soupçons d'extrémisme a eu lieu. "C'est tolérance zéro", annonce Ludivine Dedonder, la ministre de la Défense. Elle déclare également travailler sur la transformation des services de renseignement. "Une équipe de transition est en place et on renforce le personnel", dit-elle. "Nous travaillons sur la charte des normes et valeurs, à la prévention mais également aux sanctions avec le règlement discipline." La ministre a aussi indiqué que des vérifications de sécurité auront lieu durant toute la carrière des militaires et des civils et non plus uniquement à l'embauche.

Certains individus condamnés restent en poste

Dans un rapport, le comité de suivi des services de renseignement s'inquiète que certains individus pourtant condamnés restent en poste. Y compris lorsque que la personne a été condamnée pour trafic d'armes, de drogues,... Ludivine Dedonder explique qu'actuellement des procédures claires sont en cours de mise en place. "J'ai demandé aux ressources humaines le documents des personnes qui auraient pu être condamnées et être encore présentes", dit-elle. "Je n'ai pas encore cette liste et on sera intransigeant."

La ministre de la défense a également annoncé qu'une opération militaire avec l'Union Européenne était possible au Mali à la mi-2022. 250 militaires seraient concernés.