Israël: Netanyahu limoge deux figures du gouvernement

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé dimanche deux figures de son gouvernement, quelques jours après avoir échoué à former une nouvelle coalition et l'annonce de la tenue de nouvelles législatives en septembre, a indiqué une source de son bureau.

Les deux ministres limogés sont Naftali Bennett, en charge de l'Education, et Ayelet Shaked, qui disposait du portefeuille de la Justice, a indiqué un responsable du bureau du Premier ministre sous le couvert de l'anonymat. Aucune raison n'a été avancée officiellement pour ce limogeage, qui intervient après que le Parlement eut voté mercredi sa propre dissolution, moins de deux mois après avoir été élu. Ayant échoué à former une coalition après les élections du 9 avril, M. Netanyahu a dû faire voter par le Parlement sa dissolution afin d'éviter que le président ne confie à un de ses opposants le soin de former une coalition sans lui. Les électeurs seront à nouveau appelés aux urnes le 17 septembre, scénario inédit dans l'histoire du pays. Les deux ex-ministres, rivaux à la droite de M. Netanyahu, entretenaient des rapports tendus avec le Premier ministre au sein des gouvernements dans lesquels ils ont siégé depuis 2013. Anciens membres du Likoud, le parti de M. Netanyahu, Naftali Bennett et Ayelet Shaked sont les grands perdants à droite des élections du 9 avril. Ils avaient quitté le Likoud pour rejoindre le parti nationaliste-religieux "Foyer juif", avant de fonder un nouveau parti, "la Nouvelle droite", en vue des élections d'avril. Mais ils n'ont pas réussi à passer le seuil d'éligibilité leur permettant d'entrer au Parlement. Les deux ex-ministres étaient également membres du cabinet de sécurité de M. Netanyahu. Leur départ pourrait permettre au Premier ministre d'utiliser leurs postes vacants dans le cadre de négociations pré-électorales.