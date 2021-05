Jambon veut une heure de fermeture identique à l'intérieur et à l'extérieur

(Belga) Le ministre-président flamand Jan Jambon plaidera lors du prochain comité de concertation, le vendredi 4 juin, pour que l'heure de fermeture dans les établissements horeca soit identique à l'intérieur et à l'extérieur, et de préférence aussi près que possible du début de l'interdiction de rassemblement, a-t-il indiqué mercredi au Parlement flamand en réponse à une question du député Jeremie Vaneeckhout (Groen).

Pour le moment, il est prévu que, à partir du mercredi 9 juin, les établissements horeca pourront rouvrir à l'intérieur jusqu'à 22h00. Les terrasses, elles, pourraient rester ouvertes jusqu'à 23h30. L'interdiction de rassemblement est pour le moment fixée à minuit. Jan Jambon a assuré qu'il s'efforcera de synchroniser l'heure de fermeture à l'intérieur et à l'extérieur et le plus près possible de minuit. Telle était déjà la position de la Flandre lors du précédent Codeco, a-t-il affirmé. "Je pense que c'est une question de bon sens, même si celui-ci ne l'emporte pas toujours dans un organe comme le comité de concertation."