Jan Jambon nommé formateur d'une "coalition de perdants" en Flandre

Le gouvernement flamand sera une suédoise bis, soit N-VA, CD&V et OpenVld ensemble comme lors de la précédente législature.

Jan Jambon a été nommé formateur d'une coalition suédoise bis en Flandre, apprend-on ce lundi. L'informateur Bart De Wever cède donc le relais à celui qui se disait encore avant les élections candidat au poste de Premier ministre belge, pour former un gouvernement flamand identique au gouvernement sortant. Le Vlaams Belang, Groen et le sp.a iront donc dans l'opposition.





Trois partis en baisse au pouvoir



"Ce sera une coalition de perdants, avec en outre des tensions entre la N-VA et le CD&V. Elle posera également un problème au niveau fédéral, où le sp.a aurait pu être un lien important avec le PS", analysait Dave Sinardet vendredi dernier. Interpellé ce matin sur cet aspect, Eric Van Rompuy, député CD&V, a laissé paraître un certain agacement: "Mais tous les partis ont perdu. La N-VA a perdu. Nous avons perdu 8 sièges. L'Open Vld en a perdu 3. Le seul vainqueur des élections, c'est le Vlaams Belang (+17 sièges)", a-t-il voulu rappeler. Une affirmation pas tout à fait exacte puisque, outre le parti d'extrême droite, le parti écologiste Groen a réussi une progression aux élections régionales flamandes, gagnant 4 sièges supplémentaires au parlement.





Objectif: concurrencer les pays scandinaves



Bart De Wever a publié ce lundi matin une note de départ pour les négociations gouvernementales flamandes, alors que les directions des 3 partis se réunissent.



Selon cette note, la Flandre doit pouvoir concurrencer les grands pays scandinaves. Le futur gouvernement flamand veut aider au moins 120.000 Flamands à trouver un emploi ces prochaines années. Objectif: un taux d'emploi de 80%. La note prévoit aussi que la Flandre devienne une "référence mondiale" en termes d'innovation, de transformation digitale et de technologie. La note de départ prend en compte la responsabilité et la solidarité comme principes directeurs.