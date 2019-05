Jan Petralia reconduit son titre national en duathlon longue distance

(Belga) Jan Petralia et Lotte Claes ont remporté les championnats de Belgique de duathlon de longue distance, dimanche à Geluwe.

Petralia a dominé de bout en bout l'épreuve masculine en bouclant les 10 km de course à pied, 60 km de vélo et à nouveau 10 km à pied, en 2h30:18. Sven Vandenbroucke a terminé à la 2e place du classement général, en 2h34:29, et s'est imposé chez les espoirs. Antoine Didier s'est classé 3e (2h35:34) et l'ancien champion du monde de la discipline Seppe Odeyn 4e (2h38:21). Chez les dames, Lotte Claes a également fait cavalier seul en tête de la course, décrochant son premier titre seniors, en 2h57:45, devant Deborah Ghyselen (3h05:56) et Inge Roelandt (3h08:33). . (Belga)