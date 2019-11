Jean-Claude Marcourt: le PS a suffisamment pris ses responsabilités

Les désaccords du PS et de la N-VA ont eu raison de la bonne volonté des préformateurs. Rudy Demotte et Geert Bourgeois ont demandé à être déchargés de leur mission.

Le roi garde sa décision en délibéré. Jean-Claude Marcourt, président du parlement wallon et négociateur fédéral pour le parti socialiste était l’invité du 7H50 sur Bel RTL. Il estime que le PS a suffisamment participé aux négociations et donne désormais la main. "Il y a eu les informations que sont Messieurs Reynders et Vande Lanotte. Il y a eu deux préformateurs Monsieur Bourgeois et Monsieur Demotte. Le PS, il a donné," a-t-il rappelé.

"Je crois qu'aujourd'hui c'est le tour de ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de prendre les choses. Je tiens à saluer le travail de Monsieur Demotte qui a véritablement écouté. Et il était stupéfait d'entendre la déclaration de Charles Michel hier parce qu'au contraire, ils étaient prêts à entendre les propositions du MR mais ces propositions ne sont jamais venues" a conclu Jean-Claude Marcourt.