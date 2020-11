Fallait-il suivre la France en allégeant les mesures face au covid? La réponse du coprésident d'Ecolo, Jean-Marc Nollet

Ce 29 novembre, Jean-Marc Nollet était l'invité de Pascal Vrebos. À cette occasion, le coprésident d'Ecolo est revenu sur les mesures annoncées par Alexander de Croo qui visent à endiguer l'épidémie sur notre territoire. Le Premier ministre l'a martelé: cette année, il faudra célébrer les fêtes de fin d'année en petit comité. Pas question de réunir plusieurs générations sous le même toit, la bulle sociale est toujours de vigueur. Pour Jean-Marc Nollet, ces restrictions sont justifiées et essentielles.

"Ces équipes médicales qui sont sur le front depuis des mois n'ont pas envie de voir une troisième vague. On peut le comprendre mais on peut comprendre aussi les citoyens et notamment aux jeunes à qui on demande énormément d'efforts. Il faut bien se rendre compte qu'on les prive presque d'une année complète de leur vie sociale. Heureusement, au bout, il y a l'espoir. Il y a l'espoir au printemps et à l'été de retrouver une situation qui nous permettra d'avoir à nouveau ces contacts sociaux dont on manque tant", a-t-il indiqué.

Chaque pays décide de mesures qui lui sont propres

Contrairement à la Belgique, la France a décidé d'un allègement des mesures à l'occasion des fêtes de fin d'année. Faut-il suivre l'Hexagone dans sa stratégie? Le coprésident d'Ecolo répond. "Je suis dans la ligne d'Alexander de Croo, c'est notre Premier ministre. Chaque pays décide de mesures qui lui sont propres. 'Plus d'Europe', c'est mon schéma. Mais admettez que ce n'est pas en plein milieu de la crise du Covid, qui s'est invitée sans aucune préparation, qu'on réussira ça. Néanmoins, je pense que partout des efforts sont faits. On peut aussi se dire qu'on est fiers d'être Belges, de ces 11 millions de personnes qui ont contribué car la plupart ont respecté les recommandations des médecins. C'est aussi grâce à ces personnes que les chiffres diminuent", a-t-il insisté.

