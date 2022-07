Jean-Marc Nollet veut autoriser les sans-papiers à exercer des métiers en pénurie

(Belga) Jean-Marc Nollet, co-président d'Écolo, appelle le gouvernement fédéral, dans les colonnes du journal l'Avenir de lundi, à autoriser les sans-papiers à obtenir, légalement, des emplois vacants. L'écologiste rappelle que plusieurs secteurs économiques tels que l'horeca et la construction sont confrontés à une pénurie de main d'œuvre.

L'homme politique souligne dans une interview que "plus de 200 000 emplois" restent vacants alors "qu'il y a plein de main-d'œuvre disponible et qui ne demande qu'une chose: sortir de l'économie souterraine". "Je propose que les sans-papiers qui vivent en Belgique puissent obtenir ce qui est déjà prévu pour les réfugiés ukrainiens", souligne Jean-Marc Nollet. "Je voudrais qu'ils puissent déposer leur candidature, obtenir certains de ces emplois vacants et, à terme, aussi être régularisés, puisqu'ils sont souvent en Belgique depuis de nombreuses années. Il faut savoir que si l'on n'utilise pas ce genre de solutions, on aura une difficulté pour financer nos pensions à terme." Questionné sur la faisabilité d'une telle proposition, le co-président d'Écolo, explique que l'accord de gouvernement prévoit une adaptation de la nouvelle réglementation en termes de permis de séjour "unique" afin de répondre aux besoins du marché du travail. "Les écologistes vont apporter cette solution et la mettre sur la table, notamment dans le cadre de la discussion sur la réforme du code de la migration", précise-t-il. Selon Jean-Marc Nollet, entre 70 000 et 150 000 sans-papiers "vivent depuis longtemps" en Belgique et "la moitié" pourrait être concernée par cette proposition. (Belga)