Jean-Marc Nollet veut la FIN des voitures de société: "On ne doit plus payer les gens en voiture mais en euros" (vidéo)

Ce mardi, Jean-Marc Nollet, le co-président d’Ecolo était l’invité politique de 7h50 de Fabrice Grosfilley pour évoquer notamment les derniers développements de la campagne, la place éventuelle de la N-VA dans une future majorité fédérale et les mesures défendues par son parti en matière de climat.





Fabrice Grosfilley : "Et concernant la voiture de société, "Elle est condamnée à terme ", c’est ce qu’a dit Philippe Lamberts (député européen Ecolo) à ce micro. Cela veut dire quoi ? Dans combien de temps ? Comment fait-on passer la pilule aux salariés qui ont aujourd’hui une voiture de société et qui considère que c’est un acquis social ?"

Jean-Marc Nollet : "Notre proposition, celle que vous retrouvez dans notre programme vise à dire : on change de système. On ne doit plus payer les gens en voiture, on doit les payer en euros. Notre proposition est donc de simplement remplacer le salaire voiture, par un salaire en euros."





Fabrice Grosfilley : "Mais la voiture est défiscalisée, c’est-à-dire que le salaire sera défiscalisé aussi ?"

Jean-Marc Nollet : "Exactement de la même manière. Donc ce sera en net, soyons très clairs pour les gens qui bénéficient d’une voiture salaire. Ce sera exactement le même montant."





Fabrice Grosfilley : "Mais le gouvernement a essayé. Ce sera "cash for car" et cela a été un grand flop. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à abandonner leur voiture de société..."

Jean-Marc Nollet : "Mais le gouvernement fédéral l’a fait de manière très light en leur disant : "Vous pouvez.." Mais nous disons qu’à la fin des leasings en cours : 3 ans, 5 ans, cela dépend un peu des systèmes de leasing, on offrira automatiquement - et c’est ça la différence avec le gouvernement fédéral-, on offrira automatiquement aux bénéficiaires actuels d’une voiture de société l’équivalent en salaire."





Fabrice Grosfilley : "Donc si j’ai une voiture qui coûte 600 euros par mois, je toucherai 600 euros?"

Jean-Marc Nollet : "Exactement. Et j’ai noté une évolution intéressante dans le chef de Didier Reynders, récemment, parce que le MR était complètement bloqué par rapport à nos propositions. Il a proposé d’évoluer dans la proposition du MR et d’aller vers non plus des voitures de société mais ce que j’appelle dans son schéma à lui, des "maisons de société", puisqu’on pourrait aussi investir dans des maisons. Cela commence à devenir très proche de ce que les écologistes disent, notamment sur l’intérêt d’isoler les maisons et d’aider les citoyens à isoler leurs maisons. On pourrait, me semble-t-il, avancer vers ce système-là. Mais rester braqué, comme le fait pour le moment le MR en disant : "Tous à la voiture" , alors que 96% du temps, ces voitures sont à l’arrêt. Et le reste, on cherche pendant 1% du temps à pouvoir se garer et pour le reste, on est très souvent seuls dans sa voiture. Il faut offrir des alternatives : les trains, les bus. Aujourd’hui, vous êtes venus en vélo. Je suis venu en train. Et bien offrons cette possibilité-là à l’ensemble des Belges. Il y a urgence. Le GIEC nous le dit : Nous n’avons que 10 ans et c’est cela le cœur de la campagne."