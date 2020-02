Jean-Michel Chaumont lauréat du prix littéraire 2019 du Parlement de la FWB

(Belga) Jean-Michel Chaumont s'est vu décerner mercredi le prix littéraire 2019 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son essai "Survivre à tout prix? Essai sur l'honneur, la résistance et le salut de nos âmes", paru aux éditions La Découverte.

Né à Wilrijk en 1958, Jean-Michel Chaumont est philosophe, sociologue et professeur à l'UCL. Il a également été collaborateur à la Fondation Auschwitz. L'oeuvre récompensée mardi porte précisément sur les génocides et la résilience de leurs victimes. Les autres finalistes étaient Benoît Glaude et Philippe Delisle pour leur ouvrage "Jijé, l'autre père de la BD franco-belge", publié aux éditions Montrouge et Michel Brix pour "Libertinage des Lumières et guerre des sexes", paru chez Kimé. Le prix littéraire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est doté d'une récompense de 5.000 euros.