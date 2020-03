Jeholet, le ministre-président des francophones critique le DISCOURS GUERRIER de Macron: "Il va trop loin"

En ces temps anxiogènes de coronavirus, propice à la panique, amplifié par des mesures inédites et par une couverture permanente dans les médias et les réseaux sociaux, le ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet a estimé que le président français Emmanuel Macron avait remis une couche pas nécessaire lors de son discours particulièrement guerrier de lundi soir lorsqu'il a annoncé le confinement à 35 millions de téléspectateurs (un record. "Il va trop loin. Parce qu'on mesure que les gens ont peur et leur sentiment de crainte, de ne pas savoir où on va est légitime. Mais, nous, notre sens du devoir, notre sens de responsabilité de l'Etat est de rassurer. Nous avons des services de soins de santé qui sont exceptionnels en Europe et on maîtrise aujourd'hui la situation, même si elle risque d'empirer dans les jours qui viennent. On est là et on prend nos responsabilités", a déclaré le ministre président. À noter que le ministre-président de la Wallonie, Elio Di Rupo a aussi utiliser à plusieurs reprises le mot "guerre" dans ses derniers discours sur la crise du coronavirus.

