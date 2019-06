Jeux Européens: la Belgique médaille d'or dans l'exercice dynamique par équipes dames de gym acrobatique

(Belga) Talia De Troyer, Britt Vanderdonckt et Charlotte Van Royen ont offert la première médaille d'or à la Belgique dans les deuxièmes Jeux Européens, samedi à Minsk, en Biélorussie. Nos trois représentantes sont montées sur la plus haute marche du podium dans l'exercice dynamique par équipe de gymnastique acrobatique.

Le trio belge, qui avait enlevé l'argent dans l'exercice statique plus tôt dans la journée, a obtenu 28.830 points et devancé dans l'ordre le Portugal (28.740) et la Biélorussie (28.090). Talia De Troyer, Britt Vanderdonckt et Charlotte Van Royen doivent encore disputer dimanche la finale du concours général. La gymnastique acrobatique n'est pas une discipline olympique. (Belga)