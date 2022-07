Jeux Mondiaux - La Belgique en argent en korfbal: "Le match contre Taiwan nous a coûté de l'énergie"

(Belga) La Belgique a décroché la médaille d'argent du tournoi de korfbal des Jeux Mondiaux de Birmingham, dimanche aux Etats-Unis. Les Belges se sont inclnés 23-12 face aux Pays-Bas en finale.

"Une médaille d'argent aux Jeux Mondiaux, c'est très beau", déclare le sélectionneur belge Detlef Elewaut. "Nous aurions bien sûr espéré mettre plus de suspense dans cette finale, mais on sait que c'est difficile face aux Pays-Bas. Nous avons livré un très beau tournoi, c'est ce qu'il nous faut retenir". Les Belgian Diamonds ont validé leur billet pour la finale en battant Taiwan 19-18 samedi. "Nous espérions une victoire plus facile, car Taiwan n'était pas si bon dans le tournoi. Nous avons dû puiser dans nos réserves. Aujourd'hui, on a pu voir que les joueurs étaient fatigués. Nous l'avons payé. Même si cela n'enlève rien au fait que les Pays-Bas sont d'un niveau supérieur. Ils sont tous professionnels. Mais si nous sommes suffisamment préparés et bien reposés, nous devrions être en mesure de leur tenir la dragée haute". Le korfbal figure depuis 1985 au programme des Jeux Mondiaux, et les Néerlandais ont remporté toutes les éditions. Les Belges ont à chaque fois été battus en finale, sauf en 2017 à Wroclaw, où les Belges ont pris la 3e place. Aux championnats du monde aussi, la Belgique et les Pays-Bas ont l'habitude de se retrouver en finale. Les Pays-Bas ont remporté toutes les éditions des Mondiaux depuis la première en 1978, à l'exception des Mondiaux 1991, les seuls remportés par la Belgique. Les Belgian Diamonds ont aussi été six fois vice-champions d'Europe. Les Pays-Bas sont eux huit fois champions d'Europe. (Belga)