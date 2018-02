JO 2018: Jens Almey en demi-finale du 1.500m de shorttrack, Ward Pétré éliminé en séries

(Belga) Jens Almey s'est qualifié pour les demi-finales du 1.500 m de shorttrack des Jeux Olympiques de Pyeongchang, samedi sur la Gangneung Ice Arena. Dans cette première épreuve du patinage de vitesse sur piste courte masculine, le Hasseltois de 21 ans, a pris la 2e place de la 2e série, derrière le champion olympique en titre le Canadien Charles Hamelin.

La course a été marquée par une chute, ce qui est fréquent en shorttrack. Elle a impliqué deux concurrents et gêné un troisième. Le jury a décidé après examen de repêcher l'Australien Andy Jung et le Chinois Tianyu Han, 4e et 5e. Ward Pétré, 21 ans, a lui terminé à la 5e place de la première série de ce tour de qualification. Décroché à quatre tours de l'arrivée, il a échoué à plus de 4 secondes de 3e place. Seuls les trois premiers des six séries, plus les éventuels repêchés, se qualifiaient pour les demi-finales programmées à partir de 12h21 belges. (Belga)