JO 2018 - Le biathlète Florent Claude rêve d'une médaille

Outre l'expérimenté Michael Roesch, 34 ans, Florent Claude défendra également les couleurs du Team Belgium en biathlon aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Comme Roesch, né en Allemagne, Florent Claude est naturalisé. Le Vosgien de 26 ans portait les couleurs de la France jusqu'en juin 2017.

Florent Claude cultive une ambition cachée, celle de remporter une médaille olympique. "Les Jeux, c'est toujours spécial. Si les pièces du puzzle s'imbriquent bien, tout est possible sur une course d'un jour. Je pense avoir les capacités pour décrocher une médaille. Je ne dis pas que c'est mon objectif mais le biathlon est imprévisible. Tout peut arriver, au tir notamment. Une bonne performance sur le pas de tir peut vous permettre de terminer haut dans le classement. Mais l'inverse se vérifie tout autant", a-t-il raconté avant le 10 km sprint prévu dimanche. Le biathlète est content de la forme qu'il affiche à quelques jours du début des hostilités. "Mon dernier entraînement était bon. Mais tout le monde atteint son pic de forme pour les Jeux. Il faudra donc être dans sa meilleure condition pour briller. Je serai assez vite fixé." Florent Claude, désormais domicilié à Malmedy, a aussi évoqué sa saison 2017-2018 qu'il qualifie de très positive. "Je n'ai jamais aussi bien presté au niveau international", évoquant notamment sa 18e place au sprint du Grand-Bornand, son meilleur résultat en Coupe du monde. "Il me manque encore un résultat de haut niveau pour être complètement satisfait. Mais je suis convaincu qu'il ne me manque pas grand chose pour passer un cap", a ponctué Claude.