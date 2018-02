JO 2018 - Le président sud-coréen Moon rencontrera le chef de l'Etat nord-coréen et la soeur de Kim

(Belga) Le président sud-coréen Moon Jae-in rencontrera samedi le chef de l'Etat nord-coréen ainsi que la soeur du numéro un Kim Jong Un, nouvelle illustration du rapprochement occasionné par les jeux Olympiques au Sud, a annoncé Séoul.

M. Moon déjeunera avec la délégation de haut niveau dépêchée par Pyongyang aux JO d'hiver, a déclaré jeudi un porte-parole de la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne. Cette délégation comprendra Kim Yong Nam, qui occupe les fonctions honorifiques de chef de l'Etat de Corée du Nord, le plus haut responsable nord-coréen à se rendre au Sud du point de vue protocolaire. Y figure aussi la soeur cadette du dirigeant nord-coréen, Kim Yo Jong, personnage de plus en plus influent au sommet du pouvoir nord-coréen. "Le président Moon recevra la délégation nord-coréenne et déjeunera avec elle le 10 février", a déclaré Kim Eui-Kyeom à la presse, sans révéler l'endroit où se prendrait ce repas. D'après l'agence sud-coréenne Yonhap, il est vraisemblable que Kim Yo Jong soit porteuse d'un message personnel de son frère au président sud-coréen. La visite de la délégation nord-coréenne constitue le point d'orgue diplomatique d'un réchauffement des relations intercoréennes provoqué par les jeux Olympiques de Pyeongchang. Elle atterrira vendredi à l'aéroport d'Incheon, près de Séoul, d'après le ministère sud-coréen de l'Unification. Elle doit assister à la cérémonie d'ouverture des JO, tout comme le vice-président américain Mike Pence. (Belga)