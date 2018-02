JO 2018 - Mathias Vosté a un "sentiment double" après sa 32e place sur 500m

(Belga) Mathias Vosté avait des sentiments mitigés à l'issue du 500m des Jeux Olympiques. Au Gangneung Oval, le patineur a réussi un record personnel sur une patinoire à basse altitude, mais n'a terminé que 32e (sur 36 engagés).

"Le sentiment est double", a commenté Vosté, 23 ans. "En soi, c'est un bon 500m, avec un record personnel. C'est un dixième de mieux qu'à l'Euro de Kolomna. Malheureusement, je ne laisse que quelques concurrents derrière moi", regrette le Brugeois, qui vit et s'entraîne à Heerenveen. Vosté possédait l'un des moins bons temps de qualification. Son classement n'est donc pas illogique. "Je m'attendais à terminer à l'arrière. En soi, j'ai disputé une bonne course. Seuls les premiers cent mètres étaient trop lents (10.01, ndlr). J'aurais préféré partir en 9 secondes, là, c'était trop lent." Vosté s'était classé 23e du 1.500m mardi. Un tel classement n'a pas été possible lundi. "C'était une bonne course, malheureusement, le résultat n'est pas aussi coloré que sur 1.500m. Certains gars étaient vraiment une classe au-dessus des autres. On a patiné extrêmement vite. Mais je ne dois pas regarder cela de manière aveugle. Le 500 n'est pas ma toute meilleure distance." Vosté disputera le 1.000m vendredi. "Il faudra encore une fois tout donner. Je dois essayer de rééditer ce 500 et puis tenir bon encore un tour. Nous verrons bien ce que cela donne." (Belga)