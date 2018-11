Jo Vandeurzen mettra fin à sa carrière politique nationale en 2019

(Belga) Jo Vandeurzen, 60 ans, compte mettre fin à sa carrière politique à l'échelon national, annonce l'intéressé dans une interview publiée samedi dans Het Belang van Limburg. Le ministre flamand de la Santé publique n'avance toutefois pas de piste pour son avenir au-delà des élections de mai 2019. "Je n'ai pas de plan, je n'ai pas d'offre d'emploi, je laisse toutes les portes ouvertes", assure-t-il.

M. Vandeurzen ne sera pas tête de liste l'année prochaine pour le CD&V en province du Limburg. Il n'est pas non plus candidat pour un nouveau portefeuille ministériel. "J'ai 60 ans. Si je veux donner un autre tournant à ma carrière, je dois le faire maintenant. En outre, un parti politique doit miser sur un renouvellement et un rajeunissement", affirme-t-il dans le quotidien. M. Vandeurzen est depuis près de 10 ans en charge de la santé et de la famille au sein du gouvernement flamand. Il a entamé sa carrière politique longue de 36 ans au sein de l'ancien CVP de Genk. Il a en outre occupé les fonctions de président du CD&V durant trois ans, de député fédéral et de ministre de la Justice durant deux ans. (Belga)