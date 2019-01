Jobsdeal: Gosuin maintient avoir transmis au fédéral les chiffres demandés

(Belga) Le ministre bruxellois de l'Economie et de l'Emploi Didier Gosuin (DéFI) a démenti mardi soir ne pas avoir transmis au fédéral des éléments chiffrés dans le cadre de l'élaboration du projet de jobsdeal.

Après avoir reproché, plus tôt dans la journée, au gouvernement fédéral de n'avoir tenu compte d'aucune des vingt revendications de la Région bruxelloise pas plus que des partenaires sociaux, le ministre bruxellois s'est vu reprocher par le chef du groupe MR à la Chambre, David Clarinval, "soit une méconnaissance du dossier, soit une profonde mauvaise foi". Selon M. Clarinval, la concertation a bien été initiée et il avait été demandé aux Régions de produire deux fiches circonstanciées reprenant un canevas précis et chiffré de mesures qu'elles souhaitaient promouvoir. Or, ces chiffres de la Région Bruxelloise ne sont, selon le chef de file libéral jamais arrivées au comité de concertation. "Il est totalement faux de dire que nous n'avons pas fourni d'éléments chiffrés. C'est du Fakenews. Je suis capable de le prouver", a répliqué mardi soir le chef de file DéFI au gouvernement bruxellois. Selon Didier Gosuin, sept fiches techniques ont bien été communiquées au fédéral, qui n'a jamais mis en place les groupes de travail qu'il était convenu d'installer. (Belga)