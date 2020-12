Joëlle Milquet a trouvé un nouveau job

Joelle Milquet a été nommée au Centre européen d’appui électoral (ECES) selon un communiqué de presse publié jeudi. L’ancienne vice-Première ministre et présidente du cdH va diriger le comité stratégique de ce centre.

L'ECES est une fondation européenne sans but lucratif, basée à Bruxelles, ayant développé ses projets dans plus de 50 pays du monde. ECES a pour but d’intervenir dans la défense et la promotion de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits humains à l’échelle internationale, "notamment en intervenant dans les processus électoraux des pays en transition via l’offre de services de conseils, de formation, d’appui opérationnel et de gestion de projet dans le domaine de l’assistance électorale et démocratique", précise le communiqué.

Comme Présidente du Comité stratégique, Joëlle Milquet sera notamment chargée, "au-delà de diverses missions d’expertise juridiques et politiques, d’impulser et coordonner les propositions de stratégie visant à renforcer les projets existants, à étendre le champ d’action des activités d’ECES pour faire face aux nouveaux besoins et défis en matière de démocratisation dans le cadre des politiques de développement de l’UE, de ses Etats membres, et de toutes autres organisations régionales ou internationales qui opèrent dans le domaine de l’appui aux processus électoraux et démocratique".