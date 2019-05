Journée d'action FGTB : Plusieurs centaines de manifestants à Bruxelles

(Belga) Plusieurs centaines de manifestants (2.000 selon les organisateurs, 650 selon la police) ont peuplé de rouge la place de la Monnaie, mardi à Bruxelles, à l'occasion d'une journée d'action du syndicat socialiste FGTB pour le pouvoir d'achat et contre les inégalités.

"C'est ici que l'on frappait la monnaie au Moyen-Âge et c'est ici qu'a commencé la révolution belge en 1830. Aujourd'hui, c'est ici que débute la révolution pour le pouvoir d'achat", a clamé Estelle Ceulemans, secrétaire générale de la FGTB Bruxelles. Les manifestants revendiquent notamment le rehaussement du salaire minimum à 14 euros brut de l'heure (2.300 euros par mois), un relèvement de la pension minimale à 1.500 euros net par mois, ainsi que le rehaussement des allocations sociales minimales à 10% au-dessus du seuil de pauvreté. A Anvers, quelque 1.200 militants ont participé à une marche similaire. Ils étaient plus de 5.000 à Liège et plusieurs milliers aussi à Wavre, fief du Premier ministre du gouvernement démissionnaire, Charles Michel (MR).