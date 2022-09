Journée de réflexion à l'UNamur sur l'accompagnement des baptêmes étudiants

(Belga) A quelques jours de la rentrée dans l'enseignement supérieur, l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES) organisait mardi à l'université de Namur (UNamur) une journée de réflexion sur la thématique de l'accompagnement des activités festives estudiantines.

Une charte encadrant les activités estudiantines et notamment les baptêmes avait vu le jour en 2020, mais suite à des de nouveaux débordements parfois dramatiques, la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny avait annoncé début juillet vouloir renforcer le texte. Cette journée de réflexion organisée à Namur avait dès lors pour objectif de donner la parole à des experts, des acteurs du secteur de la jeunesse et des organisations estudiantines. « Nous ne voulons pas dicter notre conduite aux étudiants ni les infantiliser mais leur faire prendre conscience des risques liés à ces activités », a assuré Mme Glatigny. « Antonin, un étudiant de l'IESN (Henallux) est décédé en octobre dernier lors d'un baptême. Il faut éviter que cela se reproduise. Le risque zéro n'existe pas, mais nous avons une obligation de moyens. On le doit à ses parents », a-t-elle insisté En signant cette charte, les organisateurs de festivités estudiantines s'engagent à la respecter. Il y est notamment rappelé que personne n'est obligé d'y participer ni de consommer de l'alcool. Toute dérive sexiste ou discriminatoire est proscrite. Une personne devra avoir été formée au brevet européen des premiers secours, afin de pouvoir intervenir si nécessaire. Les organisateurs devront dorénavant s'informer sur l'état de santé des participants par le biais d'une fiche médicale. (Belga)