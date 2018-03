Journée internationale des femmes - "Femmes au volant, moins d'accidents!"

(Belga) L'institut Vias (ex-IBSR) s'est livré mercredi à une nouvelle analyse statistique genrée sur les comportements au volant à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Les conductrices se révèlent en général plus prudentes que les automobilistes masculins.

L'étude de Vias sur les différences entre les hommes et les femmes en voiture a pris en compte trois domaines: l'implication dans les accidents, les amendes et condamnations ainsi que le comportement dans la circulation (alcool, ceinture, vitesse et GSM au volant). Concernant les accidents de roulage, les femmes sont impliquées dans des accidents moins graves que leurs homologues masculins. Ainsi, les accidents impliquant une conductrice se soldent deux fois moins souvent par un décès que les accidents impliquant un conducteur. Elles font également moins d'accidents (43%) en général. Toutefois, nuance Vias, le fait que les hommes prennent plus souvent le volant que les femmes peut expliquer en partie ces résultats. Par ailleurs, deux conducteurs sur trois qui reçoivent une perception immédiate après avoir commis une infraction sont des hommes et seul un quart des contrevenants condamnés devant un tribunal de police sont des femmes. Enfin, Vias dénombre quatre fois plus de contrôles positifs à l'alcool chez les hommes. "Les femmes sont plus prudentes au moment de décider si elles prennent le volant et leur consommation d'alcool en général est significativement plus faible que chez les hommes", commente l'institut. Les hommes ont également plus de difficulté à se détacher de leur GSM: ils sont 3,7% à manipuler leur téléphone sur autoroute, contre 1,6% des femmes. En règle générale, les femmes seraient donc plus responsables sur la route et tendraient moins à relativiser leurs fautes. "Ceci explique aussi pourquoi plus de 90% des conducteurs qui participent aux formations que l'institut Vias dispense dans le cadre des peines alternatives sont des hommes..." (Belga)